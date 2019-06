Nach Wahlschlappe

02.06.2019 Berlin. Das Europawahlergebnis desaströs, die Umfragewerte der Partei im freien Fall. Nun zieht SPD-Chefin Andrea Nahles die Konsequenzen und hat ihren Rücktritt angekündigt.

SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt zurück. Sie werde am Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und am Dienstag ihren Rücktritt als Fraktionschefin erklären, teilte Nahles in Berlin mit.

"Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb Nahles heute an alle SPD-Mitglieder. Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären, so Nahles.

Nahles war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten. Die SPD stürzt nach ihrer historischen Wahlniederlage vom vergangenen Sonntag in einer aktuellen Forsa-Umfrage um 5 Punkte auf 12 Prozent ab - ein historisches Tief.

Wer die Posten von Nahles übernehmen könne, ist noch unklar. Martin Schulz hatte zuletzt noch auf eine Kandidatur für den SPD-Fraktionsvorsitz verzichtet und dafür persönliche Gründe angegeben. Diese wolle er nicht näher ausführen, sagte er der "Welt am Sonntag". Vor der Europawahl hatte es Spekulationen gegeben, Schulz strebe den Fraktionsvorsitz an. (dpa/wrm)