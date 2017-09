Vor dem Fernsehduell

02.09.2017 Berlin. Vor dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz hat Linken-Chef Bernd Riexinger den SPD-Kandidaten aufgefordert, einer Fortsetzung der Regierung mit der Union eine klare Absage zu erteilen.

"Wenn Martin Schulz noch eine Chance haben will, den Wind im Wahlkampf zu drehen, muss er im Kanzler-Duell Farbe bekennen und eine Beteiligung der SPD an einer großen Koalition definitiv ausschließen", sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Am Sonntagabend findet das mit Spannung erwartete Fernsehduell zwischen Schulz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) statt. "Die Frage steht, ob er die Kurve kriegt und die SPD zur ernsthaften Alternative macht oder als Variante von Merkels Weiter-so-Politik endet", sagte Riexinger.

Die SPD habe sich mit einem unklaren Kurs in eine Sackgasse manövriert. Einen Ausweg werde sie nur finden, wenn klaren Worten auch Taten folgen. Dazu zähle, dass die SPD am Dienstag bei der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl mit der Linken für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland stimme. Die Linke bringt einen entsprechenden Antrag ein, sie fordert darin auch, dass sich die Regierung vom Ziel verabschiede, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen.

"Das bisherige Agieren von Kanzlerin und Herausforderer macht mich sehr skeptisch, ob beim sogenannten Kanzler-Duell viel mehr passiert als ein bisschen Spiegelfechterei", sagte Riexinger aber. (dpa)