Die Insolvenz in Eigenverwaltung zielt darauf, Air Berlin weiter am Leben zu erhalten. Die Gesellschaft soll nicht abgewickelt werden.

15.08.2017 Berlin. Lange hatte es sich angedeutet, doch immer bekam Air Berlin noch die Kurve. Jetzt meldet die Fluggesellschaft Insolvenz an. Weil ein großer Freund nicht mehr mitspielt. Und die Airline auf einen neuen Partner hofft.

Am Ende kommt es doch überraschend. Air Berlin schreibt zwar seit Jahren tiefrote Zahlen. Doch der starke arabische Partner Etihad hielt die deutsche Airline in der Luft.

Jetzt steigt Etihad aus, Air Berlin muss Insolvenz anmelden. Noch haben Fluggäste, Mitarbeiter und betroffene Flughäfen eine Galgenfrist.

Was passiert mit meinen gebuchten Flügen? Komme ich noch von Mallorca weg?

Wer jetzt mit Air Berlin im Urlaub ist, muss sich um den Rückflug laut der Fluggesellschaft keine Sorgen machen. Alle Flüge von Air Berlin und der Tochter Niki fänden weiter statt, versichert das Unternehmen. Gebuchte Tickets bleiben gültig. Auch neue Air-Berlin-Flüge kann man weiterhin buchen. Sichergestellt wird das durch einen 150-Millionen-Euro-Kredit der Bundesregierung.

Wie lange reicht das Geld aus, um in der Luft zu bleiben?

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) geht davon aus, dass der Flugbetrieb damit für ungefähr drei Monate gesichert ist. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem gesicherten Flugbetrieb bis Ende November.

Und danach?

Der Kredit soll den Rahmen für eine Übernahme schaffen. Denn allein sieht sich Air Berlin nicht mehr überlebensfähig. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft schreibt schon seit 2008 Verluste - mit einer Ausnahme durch den Verkauf des Vielfliegerprogramms. So schlecht wie im vergangenen Jahr war es aber nie: Rund 782 Millionen Euro Verlust, ein Schuldenberg von knapp 1,2 Milliarden Euro.

Bekamen das auch die Passagiere zu spüren?

So richtig eigentlich erst seit dem Frühjahr: Ausfälle und Verspätungen häuften sich, in Berlin gab es auch große Probleme mit dem Gepäck. Die Krise verschreckte immer mehr Kunden. Im Urlaubsmonat Juli sank die Zahl der Fluggäste verglichen mit dem Vorjahreswert um fast ein Viertel. Von Januar bis Juli gab es einen Rückgang um 16 Prozent - nicht nur, weil Air Berlin Flotte und Streckennetz verkleinert hat.

Warum kommt die Insolvenz gerade jetzt?

Jahrelang hat der arabische Großaktionär Etihad Air Berlin mit Finanzspritzen in der Luft gehalten. Jetzt aber habe Etihad mitgeteilt, "dass sie nicht mehr beabsichtigt, Air Berlin finanziell zu unterstützen", teilte die Fluggesellschaft mit. Am vergangenen Mittwoch habe der arabische Partner eine vereinbarte Kredittranche in Höhe von 50 Millionen Euro nicht überwiesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen. Am Freitagabend habe Etihad dann mitgeteilt, dass sie nicht mehr helfen wollten.

Wie begründet Etihad das?

Das Geschäft Air Berlins habe sich rapide verschlechtert, teilte Etihad mit. Dadurch könnten "entscheidende Herausforderungen nicht bewältigt und alternative strategische Optionen nicht umgesetzt werden". Etihad könne unter diesen Umständen die eigenen Verbindlichkeiten nicht erhöhen. Damit hält der Großaktionär seine bisherige Zusage nicht ein. Noch im April hatte Etihad schriftlich versichert, Air Berlin weitere 18 Monaten finanziell zu unterstützen.

Was ist das Ziel der Insolvenz?

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung zielt darauf, das Unternehmen weiter am Leben zu erhalten. Es soll nicht abgewickelt werden; stattdessen soll der Flugbetrieb in einer soliden neuen Struktur weitergehen. Der bereits begonnene radikale Umbau soll fortgeführt werden. Erster Anwärter auf die Übernahme von Teilen Air Berlins ist die Lufthansa, aber nur wenn die Schulden zuvor getilgt sind.

Was ist mit den Schulden?

Die sind noch da. Der vorläufige sogenannte Sachwalter, der dem Management an die Seite gestellt wird, muss nun in Verhandlungen mit den Gläubigern eine Lösung finden. Die müssen auf viel Geld verzichten. Letztlich kommt es darauf an, was die Gläubigerversammlung entscheidet. Da dürfte vor allem Etihad ein entscheidendes Wort mitsprechen.

Warum springt die Bundesregierung einem Unternehmen so bei?

Das hat sicherlich auch mit der anstehenden Bundestagswahl zu tun. Bilder von Urlaubern, die von ihrem Ferienort nicht mehr zurückkommen, hätten niemandem in der Bundesregierung gefallen. Air Berlin hat trotz Krise bei vielen Deutschen immer noch einen guten Namen. Die Bundesregierung sichert mit ihrem Kredit einen halbwegs geregelten Übergang - in der Hoffnung, dass Lufthansa Teile übernimmt.

Welches Interesse hat die Lufthansa an einer Übernahme weiterer Unternehmensteile?

Die Lufthansa würde mit der Übernahme eines Großteils von Air Berlin ihre wichtigste Rivalin aus dem Inland schlucken - und könnte ihre eigene Billigtochter Eurowings stärken. Der Kranich-Konzern hat bereits sehr gute Erfahrungen bei der über Leasing organisierten Teil-Übernahme von 38 Flugzeugen für ihre Töchter Austrian und Eurowings gemacht. Die Airbus-Maschinen der Air Berlin seien in einem guten Zustand, die Crews operativ bestens unterwegs, ist aus dem Konzern zu hören. Vor allem die 17 Langstreckenjets, die vorwiegend ab Düsseldorf unterwegs sind, wären für die Tochter Eurowings interessant. Der Vorteil des Deals: Lufthansa bekäme Flieger und Personal, aber nicht die Verwaltung und Tarifverträge von Air Berlin. Denn bei Eurowings verdienen vor allem die Piloten deutlich weniger.

Hätte das Kartellamt etwas dagegen?

Aus Sicht Dobrindts wäre eine Übernahme durch die Lufthansa kartellrechtlich unproblematisch, weil es nur um Teile des Geschäfts gehe. Gespräche für Teil-Übernahmen gebe es mit mehreren Airlines.

Welche Rolle könnte Ryanair spielen?

Der irische Billigflieger weitet sein Flugangebot seit Jahren aus. Ryanair-Chef Michael O'Leary hat zuletzt einen weiteren Ausbau auch in Deutschland angekündigt - um die Schwäche der hochdefizitären Air Berlin auszunutzen. Sollte Air Berlin vom Markt verschwinden, könnten für Ryanair Start- und Landerechte an deutschen Flughäfen abfallen. Eine Übernahme von Air-Berlin-Teilen durch die Iren dagegen erscheint unwahrscheinlich: O'Leary hatte schon vor Jahren gesagt, er wolle diese Airline nicht einmal geschenkt haben. Zudem setzt Air Berlin auf der Mittel- und Langstrecke auf Airbus-Maschinen - die passen nicht zur Boeing-Flotte von Ryanair.

Was bedeutet der Schnitt für die Beschäftigten der Air Berlin?

Bei den Gewerkschaften schrillen alle Alarmglocken, denn bei einer Zerschlagung drohen nicht nur Entlassungen während des Insolvenzverfahrens. Zwar kann sich das fliegende Personal relativ sicher sein, auch künftig gebraucht zu werden. Es fragt sich nur, zu welchen Arbeitsbedingungen. Aus den bisher vorliegenden Informationen geht hervor, dass neben der Lufthansa mindestens ein weiterer Investor zum Zuge kommen wird. Ein Übergang des kompletten Betriebs wird daher nicht möglich sein.

Was bedeutet die Insolvenz für die deutschen Flughäfen?

Zunächst einmal nichts, denn die Air Berlin-Flüge finden ja mit Hilfe des Übergangskredits weiterhin statt. Bei einem endgültigen Aus für die Fluggesellschaft müssten die Start- und Landerechte neu vergeben werden. Dafür gibt es neben der Lufthansa zahlreiche weitere Interessenten, so dass sich keine Ausdünnung der Flugpläne ergeben sollte. Vor allem die großen Billigflieger Ryanair und Easyjet suchen nach neuen Einsatzmöglichkeiten für ihre Jets, weil ihr zentrales Großbritannien-Geschäft durch den Brexit bedroht ist.

Und was passiert mit dem BER?

Air Berlin ist für die Berliner Flughäfen ein wichtiger Partner. Zwischen Januar und Juli waren 28,2 Prozent der Fluggäste in der Hauptstadt Air-Berlin- und Niki-Passagiere. Auch im Konzept für den neuen Hauptstadtflughafen spielt Air Berlin eine wichtige Rolle. Was mit den eingeplanten Slots nun passiert, ist allerdings genauso unklar wie der Eröffnungstermin für den immer wieder verzögerten BER. (dpa)