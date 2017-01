Film-Kategorien

09.01.2017 Los Angeles. Hollywoods Auslandspresse hat am Sonntag (Ortszeit) zum 74. Mal die Golden Globes verliehen. Die Preise für Film und Fernsehen wurden in Beverly Hills überreicht.

Die Gewinner in den Filmsparten:

Bestes Filmdrama: - "Moonlight"

Beste Komödie/Musical: - "La La Land"

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: - Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: - Isabelle Huppert ("Elle")

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: - Ryan Gosling ("La La Land")

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: - Emma Stone ("La La Land")

Bester Nebendarsteller: - Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")

Beste Nebendarstellerin: - Viola Davis ("Fences")

Beste Regie: - Damien Chazelle ("La La Land")

Bestes Drehbuch: - Damien Chazelle ("La La Land")

Beste Filmmusik: - Justin Hurwitz ("La La Land")

Bester Filmsong: - City Of Stars, Justin Hurwitz aus "La La Land"

Bester Animationsfilm: - "Zoomania"

Bester nicht-englischsprachiger Film - "Elle" (Frankreich) (dpa)