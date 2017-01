17.01.2017 Straßburg. Der Kandidat der Europäischen Volkspartei hat die größte Hausmacht im Rennen um die Nachfolge von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Doch der ehemalige Berlusconi-Sprecher kämpft mit Altlasten.

Bei Antonio Tajani wirkte der kurze Wahlkampf um das Präsidentenamt im Europaparlament wie eine große Umarmung. Mit Engelszungen umschmeichelte der 63-jährige Jurist aus Rom die Kollegen der anderen Fraktionen.

"Wenn ich mit der Kommission verhandele, werde ich die Positionen der Minderheiten in den Blick nehmen", versprach er. Nicht um eigene Stärke gehe es ihm, sondern um die Stärke des ganzen Parlaments.

Der Kandidat der Europäischen Volkspartei wusste wohl, dass der Stimmenfang für ihn nicht leicht ist. Zwar hat er die größte Fraktion hinter sich und somit an diesem Dienstag auf dem Papier auch die besten Chancen. Für viele scheint der edel ergraute Konservative aber ein rotes Tuch. "Für alle Nicht-Hardliner ist der Mann eine Provokation", sagte zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Udo Bullmann dem "Spiegel".

Vorgehalten wird dem ehemaligen EU-Kommissar vor allem die Nähe zum früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi von der Forza Italia, dem Tajani einst als Pressesprecher diente. Er führte auch die römische Redaktion der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale", die der Familie Berlusconi gehört.

Auch zu seiner Zeit als EU-Industriekommissar gibt es kritische Fragen. Ende 2016 musste er sich vor dem zuständigen Untersuchungsausschuss im EU-Parlament für seine Rolle im Abgas-Skandal rechtfertigen, war er doch für die Regulierung der Autobranche zuständig. Die Abgeordneten warfen ihm vor, zu viel Rücksicht genommen zu haben. Dabei ist Tajani seit 1994 einer von ihnen - unterbrochen durch seine Zeit als Kommissar zwischen 2008 und 2014.

Seit 2014 ist er einer der 14 Vizepräsidenten. Bei einer Podiumsdiskussion vor wenigen Tagen unterstrich er stolz, dass er bei seiner Wahl damals die meisten Stimmen bekommen habe. Das weise auf seinen breiten Rückhalt im Haus.

Bei Abgeordneten links der Mitte tut er sich allerdings schwer. Gabi Zimmer, die deutsche Fraktionschefin der Linken, hält eine Unterstützung für unmöglich. "Tajani präsentiert sich als politisch neutral, aber das ist nicht glaubwürdig", sagt sie. Stattdessen wird gemutmaßt, dass Tajani am Ende mit den Stimmen Rechtsextremer ins Amt kommen könnte. Offiziell grenzt sich die EVP scharf ab, und die Wahl ist geheim. Doch auch Tajanis CDU-Kollege Karl-Heinz Florenz sorgte sich im "Spiegel": "Es ist unverantwortlich, wenn in dieser Krisenzeit in Europa die Extremisten zum Zünglein an der Waage werden." (dpa)