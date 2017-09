In einem Wahllokal gibt ein Mann seine Stimme für die Bundestagswahl ab.

05.09.2017 Berlin. Noch rund vier Wochen bis zur Bundestagswahl: Der Wahlkampf der Spitzenkandidaten läuft auf Hochtouren. Das sind die wichtigsten Themen und Termine in der heißen Phase:

- Dienstag, 5. September:

Letzter offizieller Sitzungstag des Bundestags vor der Wahl mit einer Debatte zur Situation in Deutschland.

- Samstag, 9. September:

Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

- Montag, 11. September:

Merkel stellt sich in der ARD-"Wahlarena" den Fragen von 150 Bürgern.

- Freitag, 15. September:

U18 Wahl. Seit 1996 können Kinder und Jugendliche immer neun Tage vor der Wahl ihre Kreuzchen mache. Das vom Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt soll ein Stimmungsbild der unter 18-Jährigen in Deutschland liefern.

- Sonntag, 17. September:

In Berlin kommen die Grünen zum Kleinen Parteitag und die FDP zum außerordentlichen Bundesparteitag zusammen. Noch sieben Tage bis zur Wahl.

- Montag, 18. September:

ARD-"Wahlarena" mit Schulz.

- Dienstag, 19. September:

RTL-Sommerinterview mit Merkel

- Mittwoch, 20. September:

RTL-Sommerinterview mit Schulz - Freitag, 22. September:

Mehrere Parteiveranstaltungen zum Wahlkampfabschluss: der CSU mit Merkel in München; der SPD mit Schulz in Berlin; der Linken mit Sahra Wagenknecht und Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch in Berlin.

- Samstag, 23. September:

Die CDU begeht ihren Wahlkampfabschluss mit Merkel; der Ort ist noch unklar. Die SPD plant eine weitere Veranstaltung mit Schulz in seiner Heimatregion Aachen.

- Sonntag, 24. September:

Bundestagswahl (dpa)