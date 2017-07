19.07.2017 Warschau. Polens Präsident ergreift im Justizstreit das Wort und sorgt damit zunächst für Verblüffung. Andrzej Duda gilt als Unterstützer der Nationalkonservativen, viele ihrer umstrittenen Reformen winkte er bereits durch.

Im stürmischen Justizstreit in Polen kam das Machtwort von Präsident Andrzej Duda für viele überraschend. "Ich werde die Reform zum Obersten Gericht nicht unterschreiben, solange nicht meine Änderung zum Landesrichterrat verabschiedet wird", sagte das Staatsoberhaupt zu den scharf kritisierten Gesetzesentwürfen, die die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Eilverfahren durchs Parlament treibt.

Kritikern zufolge will sich die mit absoluter Mehrheit regierende nationalkonservative PiS von Parteichef Jaroslaw Kaczynski damit Richter und Gerichte noch vor der am Freitag beginnenden Sommerpause unterstellen. Der Landesrichterrat ist ein Verfassungsorgan zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz.

Kann Duda, dessen Unterschrift die PiS unter ihren Novellen braucht, den Plänen der Nationalkonservativen Einhalt gebieten? Im sich zuspitzenden Justizstreit, über den auch die EU-Kommission debattiert, sehen Juristen Gewaltenteilung und Demokratie des Landes in immer größerer Gefahr. Doch die Intervention Dudas erzeugt bei den Polen eher Misstrauen als Hoffnung.

Obwohl Duda nach seiner Wahl zum Präsidenten aus der PiS austrat, gilt er weiter als Kandidat der Nationalkonservativen. Dank deren Unterstützung wurde der bis 2015 unbekannte Politiker quasi über Nacht Staatschef. Seitdem winkte der 45-jährige Jurist mit Abschluss der renommierten Krakauer Jagiellonen-Universität selbst die umstrittensten PiS-Reformen durch - auch jene, die Experten zufolge Ende 2015 die Unabhängigkeit von Verfassungsgericht und Medien einschränkten.

Unlängst wurde die Rolle des Präsidenten in der beliebten Parodie "Ucho prezesa" (Das Ohr des Vorsitzenden) aufs Korn genommen, Dudas Serien-Pendant ist fast so bekannt wie der echte Präsident. "Adrian" statt Andrzej nennen ihn die Darsteller der PiS-Politiker in der YouTube-Serie, die Millionen Klicks hat - oder einfach "den, der die Gesetze unterschreibt", denn seinen Namen können sie sich nicht merken.

Mitreden darf der Serien-Charakter bei der Politik auch nicht. Die Tür zu "Kaczynskis" Büro bleibt für ihn verschlossen, "Adrian" muss draußen warten. Diesen Ruf will Duda nun offensichtlich mit seinem Vorgehen loswerden. Doch hinter seinem Einschreiten wittern Kritiker bloß Fassade. Er wolle Zeit schinden, den Streit deeskalieren und Kritik der EU-Kommission aushebeln, heißt es aus Reihen der Opposition.

Die PiS gab sich angesichts der von Duda angeregten Änderungen an ihren Gesetzen zunächst überrascht, nahm sie dann aber schnell als Vorschläge zur Überarbeitung in die Parlamentsarbeit auf. Der von den Reformen betroffene Landesrichterrat reagierte enttäuscht - seiner Meinung nach bleibt der Regierungseinfluss bei der Richterwahl trotz Änderungen zu groß. "Es ist noch immer ein Verstoß gegen die Verfassung", sagte der Sprecher des Gremiums, Waldemar Zurek, im Radio. "Ich will nicht, dass wir uns daran gewöhnen", appellierte er.

Zureks Hoffnung, Duda könnte auf die Pläne der PiS, die Landessrichterräte in kürzester Zeit auszutauschen, entsetzt reagieren, erfüllte sich nicht. Stattdessen macht sich Resignation breit. Nur um die politische Situation zu entspannen, dürfe man in Sachen Verfassung kein Auge zudrücken, betonte Zurek. (dpa)