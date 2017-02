17.02.2017 Es war der zehnte WM-Titel für die deutsche Damen-Staffel in 22 Jahren: Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier schafften am Freitag bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen den umjubelten Jubiläumssieg.

Mit je vier Siegen sind Uschi Disl, Simone Greiner-Petter-Memm, Andrea Henkel und Magdalena Neuner die erfolgreichsten deutschen Staffel-Läuferinnen bei Weltmeisterschaften. (dpa)