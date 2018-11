TV-Klassiker wird eingestellt

In seiner Familie kam es in den 1980er Jahren gar nicht gut an, als sich der Sohn als schwul outete. Darsteller Georg Uecker kann sich - zusammen mit Günter Barton - auf den ersten Kuss zweier Männer in einer deutschen Serie berufen. Seit der Trennung von Ehemann „KÄTHE“ (Claus Vinçon) 2017 lebt er allein in der Lindenstraße.