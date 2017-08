Barcelona, Cambrils, Alcanar

Polizeieinsatz in Cambrils: In dem Badeort rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona erschossen die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag fünf mutmaßliche Terroristen. Dies bestätigte die Polizei am frühen Freitag auf Twitter. Bei dem Einsatz in Cambrils wurden sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer, berichtete der katalanische Zivilschutz auf Twitter. Unter den Verletzten war auch ein Polizist. Nach Angaben der Behörden besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Barcelona und Cambrils sowie in der Ortschaft Alcanar.

Der Vorfall in Alcanar: In der Ortschaft in der Provinz Tarragona kam am Mittwoch bei der Explosion in einem Wohnhaus ein Mensch ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Dies erklärte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero. Es gebe "klare" Verbindungen zu dem Anschlag in Barcelona. Nach Informationen der Zeitung "El País" sollen dort etwa 20 Gasflaschen gelagert worden sein. In dem Wohnhaus in der Ortschaft mit knapp 10 000 Einwohnern sei der Anschlag von Barcelona vermutlich vorbereitet worden, berichtete das Blatt unter Berufung auf die katalanische Polizei.