Spieler von Borussia Dortmund und Polizisten stehen in Dortmund vor einem Hotel.

12.04.2017 Dortmund. Drei Sprengsätze detonieren am Dienstagabend nahe dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Das Team hatte sich gerade auf den Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gemacht. Auch am Mittwochmorgen sind noch einige Fragen offen.

WAS WIR WISSEN

WAS WIR NICHT WISSEN (dpa)