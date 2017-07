Weitere Eskalation befürchtet

Einwohner von Caracas laufen an von Regierungsgegnern errichteten Barrikaden vorbei.

Ein Banner mit der Aufschrift "Nein zu der verfassungsgebenden Versammlung" hängt in einem Viertel von Caracas.

30.07.2017 Caracas. Für Präsident Maduro ist es das Vehikel für Frieden, seine Gegner fürchten die Errichtung einer Diktatur. Die Lage in Venezuela vor der Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung ist hochexplosiv - und die Opposition rüstet zum Wahltag zu einer neuen Stufe ihres Kampfes.

Im Machtkampf in Venezuela wollen die Gegner von Präsident Nicolás Maduro mit Massenprotesten die für heute geplante Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung bekämpfen.

Das aus rund 20 Parteien bestehende Bündnis "Mesa de la Unidad Democrática" rief zu einem kraftvollen Signal der Straße gegen Maduro auf: "Gegen Diktatur und Verfassungsbetrug", gab einer der Wortführer, der 2013 Maduro knapp unterlegene Henrique Capriles, als Motto aus. Die Regierung hat ein Demoverbot erlassen. Vor Beginn der Wahl häuften sich Berichte über Attacken auf Wahllokale und verbrannte Wahlzettel.

"Wählt für den Frieden, für die Zukunft", sagte Maduro in Caracas. Die Pläne der Reform sind aber unklar. Wiederholt hatte er deutlich gemacht, dass ihm das von der Opposition dominierte Parlament ein Dorn im Auge ist. 19,4 Millionen Menschen sind zur Wahl der 545 Mitglieder der Verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen.

Die Opposition hat zum Boykott aufgerufen. Sie wirft Maduro vor, das Land damit zur Diktatur umbauen zu wollen. Rund 5500 Kandidaten stehen zur Wahl. Gewählt werden 364 kommunale Vertreter, dazu kommen acht indigene Vertreter und 173 Mitglieder aus Sektoren, die vorwiegend den Sozialisten nahestehen: Arbeiter, Studenten, Rentner, Bauern.

Erwartet wird durch den Boykott der Opposition eine Zusammensetzung mit einer klaren Dominanz von Anhängern der seit 1999 regierenden Sozialisten. Um die Wahl zu sichern, sollen 232 000 Soldaten im Einsatz sein. Viele Beobachter erwarten eine weitere Eskalation im Land, mit Spannung wird erwartet, wie die Sicherheitskräfte auf ein Ignorieren des Demonstrationsverbots reagieren werden. Die USA drohen Maduro mit Wirtschaftssanktionen.

Bei den seit April andauernden Protesten, die sich an der zeitweisen Entmachtung des Parlaments entzündet hatten, starben bisher 113 Menschen. Neben der politischen Krise wird das Land mit den größten Ölreserven der Welt von einer Versorgungskrise erschüttert. Lebensmittel fehlen überall und in Apotheken mangelt es an Medikamenten. "Verzweifelte Eltern versuchen, ihre Kinder bei Hilfsorganisationen unterzubringen, damit sie dort wenigstens etwas zu essen bekommen", berichtete der Direktor der SOS-Kinderdörfer in Venezuela, José Luis Benavides.

Mitte Juli sprachen sich bereits 7,5 Millionen Venezolaner in einer symbolischen Befragung gegen Maduros Pläne aus. Die Wahl wird daher Rückschlüsse auf seinen Rückhalt liefern - allerdings wird auf Hunderttausende Arbeiter und Angestellte in staatlichen Unternehmen nach Medienberichten mit Textnachrichten und Telefonanrufen erheblicher Druck ausgeübt, an der Wahl teilzunehmen.

US-Vizepräsident Mike Pence telefonierte nach Angaben des Weißen Hauses mit einem der Oppositionsführer, dem unter Hausarrest stehenden Leopoldo López. Er habe ihm im Auftrag von US-Präsident Donald Trump gesagt, "dass die USA an der Seite der Menschen in Venezuela stehen". Es gibt Berichte über Hamsterkäufe. Mehrere Länder warnten eindringlich vor Reisen in das Land, Iberia und Air France setzten die Flüge für die nächsten Tage aus, zuvor hatten bereits zehn Gesellschaften die Flüge nach Caracas dauerhaft eingestellt.

Kolumbien will mindestens 150 000 aus Venezuela geflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus gewähren. Wie der Direktor der Migrationsbehörde, Christian Krüger, mitteilte, sollen sie damit bis zu zwei Jahre in dem Nachbarland bleiben dürfen. Bisher leben rund 343 000 Venezolaner in Kolumbien, davon nach Schätzungen bis zu 140 000 illegal. Krüger betonte aber, dass er Berichte über einen "massiven Exodus" wegen der Wahl bislang nicht bestätigen könne. (dpa)