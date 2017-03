Terroralarm in Essen

13.03.2017 Essen. Nach dem Terroralarm am Samstag in Essen wurden zwei Personen festgenommen. Nun sind beide wieder frei. Die Polizei ermittelt derweil weiter.

Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums am Samstag in Essen ist auch der zweite Festgenommene wieder auf freiem Fuß. Der Mann ist nach Angaben der Essener Polizei inzwischen entlassen worden. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen ohne weitere Details zu nennen. Die Polizei hatte am Samstag zwei Männer festgenommen, von denen einer bereits am späten Samstagabend wieder heimkehren konnte.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den beiden Männern, die zunächst festgenommen und inzwischen wieder entlassen wurden, nicht um direkt Tatverdächtige, sondern um Kontaktpersonen des mutmaßlichen Drahtziehers. Dieser soll Mitglied der salafistischen Szene in Oberhausen und bereits länger im Visier der Behörden gewesen sein.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) von einem möglichen Anschlag im Einkaufszentrum „Limbecker Platz“ erfahren und die Polizei informiert. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger betonte am Wochenende, die bisherigen Ermittlungen hätten keine Anzeichen dafür gebracht, „dass mit Umsetzung oder Vorbereitungen konkret begonnen wurde“. Die Geschäfte in dem Einkaufszentrum, das am Samstag geschlossen blieb, können an diesem Montag wieder öffnen. (dpa)