Zweifel an Tierhaltung: Stiftung zeigt Agrarministerin an

14.07.2017 Steinfurt/Münster/Düsseldorf. Die Tierschutz-Stiftung Albert Schweitzer hat Strafanzeige gegen die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) gestellt. Heimlich aufgenommene Bilder von Tierschützern zeigten viele Schweine im Mastbetrieb der Familie Schulze Föcking "in einem besonders desolaten Zustand", begründete die in Berlin ansässige Stiftung am Freitag ihren Vorstoß.

Die Anzeige sei eingegangen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Münster. Die Behörde prüfe weiterhin, ob ein Anfangsverdacht für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliege.

Die RTL-Sendung "stern TV" hatte am Mittwoch Bilder vom Schweinemastbetrieb Schulze Föcking ausgestrahlt. Sie zeigten zum Teil stark verletzte Tiere mit angefressenen, entzündeten Schwänzen oder geschwollenen Gelenken in einem verdreckten Stall. (dpa)