Zukunft von einsturzgefährdetem Gefängnis in Münster offen

Ein Bus für Gefangene fährt aus der Justizvollzugsanstalt in Münster.

12.02.2017 Münster. Das als einsturzgefährdet eingestufte Gefängnis in Münster könnte teilweise wieder in Betrieb genommen werden. Derzeit werde geprüft, wie sich ein sicherer Anstaltsflügel für die Unterbringung von rund 100 Untersuchungsgefangenen nutzen ließe, sagte Rebecca Keller, Sprecherin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB), der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig arbeitet der BLB an einem Konzept, um das baufällige Gebäude zu erhalten. Doch auch die Idee, das Gefängnis abzureißen, werde noch diskutiert. Vor gut einem halben Jahr war die Vollzugsanstalt geräumt worden, weil das Gebäude einem Gutachten zufolge einsturzgefährdet ist.