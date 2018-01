Zeitung: Gabriel übernimmt Lehrauftrag an Bonner Uni.

11.01.2018 Bonn. Der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird einem Zeitungsbericht zufolge im Frühjahr einen Lehrauftrag an der Universität Bonn übernehmen. Gabriels Engagement sei eine "große Chance für die Universität und unsere Studierenden", sagte Uni-Rektor Michael Hoch dem Bonner "General-Anzeiger" (Freitag). Auch der SPD-Politiker habe dieses Vorhaben bestätigt, meldete das Blatt. Nach den bereits weit fortgeschrittenen Plänen solle Gabriel im kommenden Sommersemester an der politischen Fakultät der Universität ein Seminar über die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt leiten.

Nach Informationen des "General-Anzeigers" könnte das Engagement über das Seminar hinaus ausgeweitet werden. Der aktuelle Lehrauftrag laufe unabhängig davon, ob Gabriel in einer möglichen neuen großen Koalition Außenminister bleibe, berichtet die Zeitung. Die Verpflichtung des amtierenden Außenministers sei Teil von Hochs Plan, den Schwerpunkt der Universität auf die Themen Europa und das deutsch-französische Verhältnis weiter auszubauen, hieß es. (dpa)