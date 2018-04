Zeichen gegen Antisemitismus: Kippa-Aktion in Köln

25.04.2018 Köln. Das Internationale Auschwitz Komitee hofft auf eine Signalwirkung der Kippa-Aktion in Köln und anderen Städten. Die Demonstrationen dürften aber nur ein Anfang sein, sagte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Mittwoch laut Mitteilung. Es müsse gelingen, Antisemitismus "an allen Orten der Gesellschaft tabulos zu benennen und als uns alle bedrohende Gefahr wahrzunehmen". Justizministerin Katarina Barley (SPD) kündigte ein hartes Durchgreifen des Staates bei Angriffen auf jüdisches Leben an. Am Mittwochabend (18.00 Uhr) wollten vor dem Kölner Dom Bürger mit der Kippa - der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung - demonstrieren.

Man dürfe den öffentlichen Raum "weder islamistischen noch rechtsextremen Antisemiten überlassen", betonte der Kölner Schauspieler und Autor Gerd Buurmann, der die Kölner Aktion initiiert hat. Judenfeindlichkeit drohe in Deutschland wieder salonfähig zu werden, das gehe alle an. Die Synagogengemeinde Köln und die örtliche SPD unterstützen die Aktion. Der Initiator rechnet mit einigen Hundert Teilnehmern. Sie könnten eine Kippa beim Veranstalter ausleihen. Auch in Berlin, Potsdam und Erfurt sind Solidaritätskundgebungen geplant.

Antisemitische Vorfälle in Deutschland machen seit Wochen verstärkt Schlagzeilen. In Berlin wurde vor einigen Tagen ein junger Israeli angegriffen, der eine Kippa trug. Für Proteste hatte gesorgt, dass die Rapper Farid Bang und Kollegah für ein als judenfeindlich kritisiertes Album mit dem Echo-Musikpreis ausgezeichnet wurden. (dpa)