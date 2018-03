Zahl der Ärzte in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter zu

29.03.2018 Berlin/Köln. In Nordrhein-Westfalen gibt es immer mehr Ärzte. Insgesamt stieg die Zahl im vergangenen Jahr um fast 1400 auf etwa 82 000 Ärzte, wie aus einer am Donnerstag von der Bundesärztekammer vorgelegten Statistik hervorgeht. Demnach kamen 2017 in NRW auf jeden berufstätigen Arzt 218 Einwohner. 2016 hatten die beiden Landesärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe zusammen noch rund 80 600 Ärzte gezählt.

Die Bundesärztekammer warnte trotz des Anstiegs vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Gesellschaft der Behandlungsbedarf zunehme. "Uns fehlen Arztstunden", sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Ohne Gegensteuern auch mit stärkerer Ausbildung werde sich dieser Mangel verschärfen. (dpa)