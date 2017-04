Woelki: Heute werden ganze Völker "ans Kreuz geschlagen"

16.04.2017 Köln. Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat an Ostern zur Solidarität mit Leidenden etwa im syrischen Bürgerkrieg oder in den Hungergebieten des Südsudan aufgerufen. "Immer noch werden Menschen, ja Völker ans Kreuz geschlagen", sagte der katholische Erzbischof laut Redemanuskript. Nur habe dieses Kreuz heute eine andere Gestalt als zu Zeiten von Jesus auf dem Hinrichtungshügel Golgatha bei Jerusalem.

"Denken wir an die Menschen in Syrien, in Afghanistan, im Nordirak, im Jemen, im Südsudan, in Nigeria, an die Tausenden, die an den Küsten Afrikas warten, um über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen", sagte Woelki. Die vom Erzbistum Köln unterstützte Such- und Rettungsmission für Flüchtlinge im Mittelmeer habe allein in den ersten zehn Apriltagen 600 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Woelki erinnerte auch an die Terroranschläge auf koptische Kirchen in Ägypten, bei denen am Palmsonntag mehr als 40 Menschen getötet worden waren. (dpa)