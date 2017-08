Weitere Reparaturen an der A40-Brücke möglich

09.08.2017 Düsseldorf. Nach der Sperrung der maroden A40-Brücke in Duisburg hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) erneute Reparaturen an der viel befahrenen Rheinbrücke nicht ausgeschlossen. "Wer den Zustand dieser Brücke sieht, kann nicht versprechen, dass es mit dieser Reparatur getan ist", sagte Wüst am Mittwoch in Düsseldorf. An der Brücke seien mittlerweile mehr als 50 Schäden gefunden worden. Niemand könne einen Wiederholungsfall ausschließen.

Die Brücke Neuenkamp auf der Autobahn 40 bei Duisburg war vor einer Woche wegen eines Risses in der Seilverankerung in beide Richtungen für Autos und Lastwagen gesperrt worden. Am Donnerstag der kommenden Woche soll die Sperrung voraussichtlich aufgehoben werden. (dpa)