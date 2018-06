Warnstreik stört Betrieb an Düsseldorfer Uni-Kliniken

26.06.2018 Düsseldorf. An der Universitätsklinik in Düsseldorf hat ein Warnstreik am Dienstag zur Absage von Operationen und erheblichen Einschränkungen geführt. Nach Angaben der Klinikleitung waren von 30 Operationssälen nur elf in Betrieb, die Beförderung der Patienten war deutlich behindert. Wegen der erwarteten Störung hatte das Klinikum von vornherein weniger Menschen stationär aufgenommen: Statt normalerweise rund 1000 waren es am Dienstag etwa 900 Patienten.

Mit dem bis Donnerstag angekündigten, erneuten Streik will die Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag zur Entlastung der Beschäftigten erreichen. Gleichzeitig läuft eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Das Ergebnis soll am Freitag verkündet werden.

Klinikleitung und Gewerkschaft streiten seit Monaten. Die Klinik verweist darauf, dass sie keine gesonderten Verträge abschliessen könne. Zuletzt war eine Vermittlung gescheitert. Auch eine Notdienstvereinbarung kam nicht zustande. Die Klinik pochte darauf, dass eine mit Wochenenden vergleichbare Personalstärke auf den Stationen vereinbart werden müsse. Die Uni-Kliniken haben rund 30 Fachkliniken und -zentren und sind eine der größten medizinischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. (dpa)