Wallfahrt-Jubiläum: Marienbild wird durch Kevelaer getragen

03.06.2017 Kevelaer. Das kleine Marienbild ist der spirituelle Kern der Wallfahrt in Kevelaer. Nur ganz selten wird es umhergetragen. Am Samstag ist es wieder soweit - zum 375. Jubiläum.

Als Höhepunkt der Jubiläums-Wallfahrt im niederrheinischen Kevelaer findet heute eine der ganz seltenen Prozessionen mit dem so genannten Gnadenbild Marias statt. Es wird in einem kostbar gearbeiteten Schrein mit Glaseinsätzen durch die Stadt getragen. Der kleine Kupferstich zeigt eine Darstellung Marias als Trösterin der Betrübten. Das Bild steht für den Beginn der Wallfahrt in Kevelaer vor 375 Jahren und ist ihr spiritueller Kern. Normalerweise steht es in einer kleinen Kapelle neben der großen Marienbasilika.

Mit rund einer Million Pilger, die jährlich zur Marienverehrung nach Kevelaer kommen, gilt der Wallfahrtsort am Niederrhein als zweitgrößter in Deutschland, hinter Altötting in Bayern. Viele Pilger erhoffen sich Trost und Hilfe auch bei ganz alltäglichen Dingen. Die Prozession mit dem Bild findet in der Regel nur alle 50 Jahre statt - zuletzt allerdings mehrfach auch in einem Turnus von 25 Jahren. (dpa)