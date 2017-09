Wahlumschläge in Köln haben ein Loch

06.09.2017 Köln. Auf einige Briefwähler in Köln kommt Bastelarbeit zu. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat eine bestimmte Charge jüngst produzierter Rücksende-Umschläge für die Bundestagswahl offenbar ein Loch. Rund 80 Wahlberechtigte hätten sich gemeldet und davon berichtet. Grund soll ein Fehler beim externen Dienstleister sein. Offensichtlich habe er bei einer Produktion am vergangenen Montag die Umschläge zu kurz abgeschnitten. Dadurch seien sie unten offen und der Inhalt könne herausfallen. Nach Angaben der Stadt gibt es für die betroffenen Wähler verschiedene Möglichkeiten: Entweder sie verschließen den Umschlag selbst mit einem Klebestreifen. Oder sie fordern einen neuen Umschlag an.