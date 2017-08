GA-Serie "Macht und Mehrheit"

Stefan Marschall lehrt und forscht seit 2010 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf schwerpunktmäßig über das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Vorher war er an den Universitäten Siegen, Duisburg-Essen und Gießen tätig. Sein Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie legte er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und an der University of Pittsburgh (USA) ab. Aktuell forscht er zum Wahl-O-Mat und zu Formen der Online-Partizipation.