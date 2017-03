Bonn. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zeigt sich im Nachgang der Landtagswahl im Saarland vor allem zufrieden mit der hohen Wahlbeteiligung. Im GA-Interview lobt sie auch die Arbeit von Anke Rehlinger.

27.03.2017

Die CDU hat die Landtagswahl im Saarland deutlich gewonnen. 40,7 Prozent der Stimmen entfielen auf die Union samt ihrer Spitzenkandidatin und amtierenden Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger erreichte 29,6 Prozent - und landete damit weiter hinter der CDU als von den Experten vor der Wahl vorhergesagt. Für NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ein Signal für die eigene Landtagswahl: "Das Ergebnis zeigt, dass Umfragen keine Wahlergebnisse sind. Deshalb werden wir in den kommenden Wochen mit vollem Einsatz für unsere Inhalte und um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in NRW werben", sagte Kraft nach der Landtagswahl im Saarland im Interview mit dem General-Anzeiger.

Lob gab es dagegen für die Arbeit der Saar-SPD: „Anke Rehlinger und die saarländische SPD haben einen engagierten Wahlkampf hingelegt. Seit dem Jahresbeginn konnte die SPD im Saarland deutlich aufholen. Leider hat es am Ende nicht gereicht, um vor der CDU zu liegen." Erfreulich für sie sei der Anstieg der Wahlbeteiligung und dass dieser positive Trend über die letzten Wahlen anhalte. "Das ist eine Stärkung für unsere Demokratie insgesamt. ", so Kraft.

Im Interview mit dem General-Anzeiger spricht Kraft im Hinblick auf die Landtagswahlen in NRW zudem über die anhaltende Kritik an Innenminister Ralf Jäger, das Wahlprogramm der Linken, die Schulpolitik im Land sowie die Rolle Bonns in der Bundespolitik.

