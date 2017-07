Wahlausschuss entscheidet über Listen für Bundestagswahl

Mitglieder der AfD in Nordrhein-Westfalen.

28.07.2017 Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss hat am Freitag in Düsseldorf seine Sitzung begonnen, in der über die Zulassung der Landeslisten der Parteien für die Bundestagswahl entschieden wird. Mit Spannung wird vor allem erwartet, ob die Liste der AfD zugelassen wird. Landeswahlleiter Wolfgang Schellen hatte bis kurz vor der Sitzung Vorwürfe geprüft, bei der Aufstellung der AfD-Liste habe es Unregelmäßigketen gegeben.

Im Wahlausschuss stimmen laut Innenministerium ab: Der Landeswahlleiter als Vorsitzender, zwei Richter des Oberverwaltungsgerichts und sechs von Parteien entsandte Mitglieder.

Sollte die Liste der rechtspopulistischen Partei nicht zugelassen werden, kann der mit 4500 Mitgliedern größte AfD-Landesverband Einspruch beim Bundeswahlleiter einlegen. Im für die AfD schlimmsten Fall könnte sie im bevölkerungsreichsten Bundesland, wo jeder fünfte Wahlberechtigte lebt, nicht antreten. (dpa)