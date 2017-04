WDR-Debatte vor Landtagswahl mit sieben Parteien

24.04.2017 Köln. Der WDR lädt zehn Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Vertreter von sieben Parteien zur TV-Debatte. An der "Wahlarena" werden neben Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und CDU-Herausforderer Armin Laschet auch Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell (AfD) und Özlem Alev Demirel (Linke) teilnehmen, wie der Sender am Montag mitteilte. Die Debatte wird am 4. Mai um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bereits zwei Tage vorher treffen Kraft und Laschet in einem TV-Duell aufeinander. Sie stellen sich dann eine Stunde lang den Fragen der WDR-Chefredakteurinnen Sonia Seymour Mikich und Gabi Ludwig. Der NRW-Landtag wird am 14. Mai gewählt.