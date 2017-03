Vor dem Referendum: Türken in Deutschland haben die Wahl

22.03.2017 Köln. In wenigen Tagen haben die in Deutschland lebenden Türken die Wahl: Rund 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass können sich ab kommendem Montag (27.) am Referendum für eine umstrittene Verfassungsreform in der Türkei beteiligen. Mit rund 500 000 leben die meisten unter ihnen in Nordrhein-Westfalen. Die Wahlurnen stehen bis zum 9. April in den türkischen Generalkonsulaten in Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln/Hürth, Düsseldorf, Münster, Karlsruhe und Mainz - sowie an vier weiteren Orten wie Dortmund.

Auch in anderen europäischen Staaten können Türken ihre Stimme ab Montag binnen zwei Wochen abgeben. In der Türkei selbst wird über das geplante Präsidialsystem am 16. April abgestimmt. Es würde die Machtbefugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich ausweiten. Nach der 14-tägigen Wahlphase in Deutschland sollen die Wahlurnen in die Türkei gebracht werden.

In den vergangenen Wochen war zwischen Berlin und Ankara ein Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland eskaliert. Die türkische Community hierzulande gilt als tief gespalten in Anhänger und Gegner Erdogans und seines angestrebten Referendums. (dpa)