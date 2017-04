NRW-Landtagswahl

Bonn. Der General-Anzeiger und die Universität Freiburg wollen herausfinden, ob Ministerpräsidentin Hannelore Kraft oder Herausforderer Armin Laschet das TV-Duell am Dienstagabend gewinnt. Wichtig: Jeder kann mitmachen.

Von Marcel Wolber, 30.04.2017

An diesem Dienstag treten NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet im TV-Duell gegeneinander an (20.15 Uhr, WDR). Wie genau die Wähler die Auseinandersetzung einstufen, das versucht der General-Anzeiger zusammen mit der Universität Freiburg herauszufinden. Die Wissenschaftler der Uni haben dazu das Debat-O-Meter entwickelt, mit dem die Zuschauer das Duell der beiden Spitzenkandidaten unmittelbar und anonym bewerten können. Dazu Fragen und Antworten.

Welche Bedeutung hat ein solches Duell für den Ausgang von Wahlen?

„Wir wissen aus der Vergangenheit, dass der Kandidat immer wichtiger wird. Gerade, wenn es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinausläuft und der Abstand zwischen zwei Parteien relativ gering ist, kann eine solche Debatte den Ausschlag geben“, sagt der Freiburger Politik-Professor Uwe Wagschal, der mit seinem Team das Ergebnis des Debat-O-Meters für den GA auswertet.

Wer profitiert stärker von der Debatte?

Wagschal glaubt, dass in der Regel der Herausforderer profitiert. Der Amtsinhaber könne, weil er einen Amtsbonus habe, fast nur verlieren – es sei denn, er liege weit zurück.

Was spielt bei der Wahlentscheidung eine Rolle?

Neben der langfristigen Parteineigung, die laut Wagschal immer unwichtiger geworden ist, seien dies die Sachthemen – zum Beispiel Bildungspolitik, innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik – sowie der Spitzenkandidat. „Bei den vergangenen Landtagswahlen haben wir gesehen, dass immer der Amtsinhaber gewonnen hat.“

Wie funktioniert das Debat-O-Meter?

Mit dem Debat-O-Meter können die Zuschauer einer TV-Debatte in Echtzeit mit Plus und Minus ihre Zustimmung oder Ablehnung zu einem Argument ausdrücken. Ein Team aus Wissenschaftlern der Uni Freiburg wertet die Ergebnisse aus. So kann man am Ende sagen, wer die Debatte gewonnen hat. Und es wird bewertet, bei welchen Themen die Kandidaten besonders gut oder schlecht waren.

Spitzenpolitiker bereiten sich auf ein Fernsehduell akribisch vor und lassen sich trainieren. Was bewerten Zuschauer positiv?

„Der Zuschauer von heute will Emotionen und Engagement sehen. Das bloße Herunterbeten von Leistungen und reinen Zahlen kommt eher schlecht an. Und dabei ist es so, dass Schlagfertigkeit gut ankommt, Arroganz oder beißende Aggressivität dagegen schlecht“, erklärt Professor Wagschal.

Das heißt, die Show muss stimmen?

Ein guter Auftritt ist ein wichtiger Faktor. „Aber“, sagt Wagschal, „der Zuschauer möchte auch Inhalte serviert bekommen, am besten auf unterhaltsame Art.“

Welche Voraussetzungen muss ich als Teilnehmer des Debat-O-Meters mitbringen?

Jeder darf mitmachen, völlig anonym. Teilnehmer brauchen ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC. Sie müssen nichts herunterzuladen, sondern brauchen sich einfach nur kurz vor Sendebeginn am Abend einzuloggen, vier bis fünf Vorfragen zu beantworten – und dann geht’s los.

