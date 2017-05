Vor Koalitionsverhandlungen: Lindner sieht Knackpunkte

22.05.2017 Düsseldorf. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht laut einem Zeitungsinterview vor den Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Nordrhein-Westfalen in allen Themenfeldern Knackpunkte. "Insbesondere dort, wo die Politik der großen Koalition in Berlin sich auf NRW auswirkt: bei Wirtschaft, Energie und Zuwanderung", sagte Lindner der Zeitung "Die Welt" (Montag). Er begrüße daher, dass Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende in NRW, erklärt habe, er wolle die Interessen des Landes stärker als bisher gegenüber dem Bund vertreten. "Die FDP könnte keiner Regierung angehören, die sich nur als verlängerte Werkbank der großen Koalition in Berlin versteht", sagte Lindner der Zeitung.

CDU und FDP in NRW wollen am Dienstag Koalitionsverhandlungen beginnen. Zuvor sollen am Montag die Landesvorstände von CDU und FDP dafür grünes Licht geben. Die FDP wird einen Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit der CDU durchführen. "Unsere 15 000 Mitglieder in NRW sind der Aufsichtsrat, der darüber entscheidet, ob die liberale Handschrift hinreichend erkennbar und unsere Identität gewahrt ist", sagte Linder der "Welt". (dpa)