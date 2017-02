Volker Beck: Maas' Aussagen zur Ditib-Affäre "ein Witz"

15.02.2017 Berlin. In der Spitzelaffäre um Ditib-Imame hat der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, den Bundesjustizminister scharf kritisiert. Heiko Maas (SPD) müsse erklären, warum er nichts unternommen habe, damit "sich verdächtige Imame und Religionsbeauftragte der Strafverfolgung nicht durch Flucht in der Türkei Vernehmungen und der Strafverfolgung entziehen". Der türkisch-islamischen Moscheeverband Ditib habe die Spionage bereits eingeräumt. "Wie kann man dann als Bundesjustizminister so naiv Empörung heucheln?"

Am Mittwoch wurden die Wohnung von vier Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Auftrag der Bundesanwaltschaft durchsucht. Maas forderte Ditib auf, sich von Ankara zu lösen und erklärte, der Einfluss des türkischen Staates auf den Verband sei zu groß. Beck nannte die Ausführungen des Ministers einen "Witz". Er warf Maas und der Bundesregierung vor, viel zu spät agiert zu haben. Beck hatte im Dezember Anzeige wegen Spionageverdachts gestellt.

Ditib-Imame sollen der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet in Deutschland lebende Anhänger der Gülen-Bewegung gemeldet haben. Die türkische Regierung macht Gülen-Anhänger für den Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich. (dpa)