Videobeobachtung der Polizei jetzt in sieben NRW-Städten

17.02.2017 Aachen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat die Videobeobachtung zur Verbesserung der Sicherheit in den Städten auf sieben Kommunen ausgeweitet. Innenminister Ralf Jäger (SPD) stellte am Freitag in Aachen die letzte von fünf zusätzlichen Anlagen vor. "Wir haben die Videobeobachtung gezielt und maßvoll erweitert, damit die Menschen sich überall und jederzeit im Land sicher fühlen können", sagte Jäger nach einer Pressemitteilung. Bei einer Straftat könne mithilfe der Videobeobachtung innerhalb weniger Minuten ein Streifenteam vor Ort sein und die Täter dingfest machen.

Jäger betonte, dass es um einen sicheren Staat gehe. "Wir wollen keinen Überwachungsstaat. Wenn die NRW-Polizei Kameras einsetzt, achtet sie die Rechte und die Belange des Datenschutzes der Menschen in NRW", stellte Jäger fest. Kein Anwohner müsse sich sorgen, dass die Polizei in seine Privatsphäre eindringe.

Die Videobeobachtung ist ein Baustein im 15-Punkte-Plan der Landesregierung zur Verbesserung der Inneren Sicherheit. Erfahrungen gibt es bereits seit Jahren in Düsseldorf und Mönchengladbach. Zusätzlich wurden besonders kriminalitätsträchtige Orte inzwischen auch in Köln, Dortmund, Duisburg und Essen mit Kameras beobachtet, wie das Ministerium mitteilte. (dpa)