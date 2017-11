Verkehrsminister: "Das Sozialticket bleibt"

Logo des Verkehrsverbundes VRR steht auf einem Ticket in Düsseldorf.

29.11.2017 Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will das Sozialticket für Bedürftige auch über das kommende Jahr hinaus mitfinanzieren. Das sicherte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags zu. "Das Sozialticket bleibt", sagte Wüst.

Bereits am Vortag hatte die Landesregierung zugesichert, das vergünstigte Ticket für den Nahverkehr im kommenden Jahr mit 40 Millionen Euro zu unterstützen. Damit nahm die schwarz-gelbe Koalition nach breitem gesellschaftlichen Protest Abstand von ihren ursprünglichen Kürzungsplänen.

Ziel sei, die Mobilität auch der einkommensschwachen Bürger sicherzustellen - auch für die Folgejahre, erklärte Wüst. Dennoch müsse das komplette Ticketsystem in NRW einfacher, moderner und gerechter gestaltet werden. (dpa)