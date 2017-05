Verhandlungen über schwarz-gelbe Koalition fortgesetzt

31.05.2017 Düsseldorf. Die Verhandlungen für eine schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen sind am Mittwoch in die zweite Runde gegangen. Das Spitzengremium unter Leitung von CDU-Landesparteichef Armin Laschet und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner wollen sich unter anderem mit Wirtschaft, Handwerk, Verkehr und Bauen befassen. Man werde sich alle Themen vornehmen, "die mit neuen Arbeitsplätzen zu tun haben", sagte Laschet vor Beginn der Gespräche in Düsseldorf. Lindner ergänzte, man komme bisher "prima" voran. Zum ersten Mal hatte sich die große Koalitionsrunde mit je sechs Vertretern beider Seiten vor einer Woche getroffen, danach waren 13 Arbeitsgruppen an den Start gegangen.