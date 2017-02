Verfassungsschutz: Ditib-Imame spitzelten für Ankara

09.02.2017 Düsseldorf/Mainz. Mindestens 13 Imame der türkisch-islamischen Union Ditib haben aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angebliche Gülen-Anhänger an Ankara gemeldet. Davon ist der NRW-Verfassungsschutz überzeugt. Es seien die Namen von 33 bespitzelten Personen und elf Institutionen aus dem Bildungsbereich an die staatliche türkische Religionsbehörde Diyanet geliefert worden, sagte NRW-Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Für die Berichte an Ankara hätten auch Imame aus drei rheinland-pfälzischen Moscheegemeinden Informationen gesammelt.

Der in den USA lebende Preidger Fethullah Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind, seine Anhänger werden rigoros verfolgt. Die rot-grüne NRW-Regierung verlangt eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen Imame des größten Islam-Dachverbands in Deutschland und eine strikte Trennung von Ankara. Davon macht die Regierung abhängig, ob sie die Zusammenarbeit mit der Ditib fortsetzt. (dpa)