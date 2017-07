Verdi fordert Entschuldungsfonds des Landes für Kommunen

11.07.2017 Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Entschuldungsfonds des Landes für notleidende Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt laut einer Studie für Verdi, dass arme Kommunen sich nicht allein aus der Schuldenspirale befreien können. Das geht aus dem am Dienstag in Düsseldorf vorgestellten Kommunalfinanzbericht der Gewerkschaft hervor.

Der daran beteiligte Berliner Wirtschaftswissenschaftler Prof. Achim Truger bilanzierte, allein die sogenannten Kassenkredite der NRW-Kommunen zum Stopfen kurzfristiger Finanzlücken hätten sich inzwischen auf fast 27 Milliarden Euro summiert. Das sei zwölf Mal mehr als im Jahr 2000.

Verdi schlägt vor, dass das Land einen wesentlichen Teil der Schulden übernimmt. Der rigide kommunale Sparkurs hat aus Sicht der Gewerkschaft die soziale Ungleichheit in NRW verstärkt. (dpa)