Urteil gegen Ex-Verfassungsschützer erwartet

Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln.

19.09.2017 Düsseldorf. Gegen einen mutmaßlichen "Maulwurf" in den Reihen des Verfassungsschutzes soll das Urteil verkündet werden. Er soll versucht haben, der Islamisten-Szene, die er beobachten sollte, Dienstgeheimnisse zu verraten.

Im Prozess gegen einen ehemaligen Verfassungsschützer wird das Düsseldorfer Landgericht möglicherweise heute das Urteil verkünden. Der 52-Jährige, beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln damals zuständig für die Beobachtung der islamistischen Szene, soll versucht haben, Dienstgeheimnisse über Einsatzorte ausgerechnet an Islamisten weiterzugeben. Dabei soll er aber an einen verdeckt operierenden anderen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes geraten sein.

Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, Informationen in einem Internet-Chat verraten zu haben. Es sei für ihn ein Spiel aus Langeweile, eine "Flucht vor der Realität" gewesen, sich unter Pseudonym im Internet in andere Welten zu flüchten, hatte der 52-Jährige ausgesagt.

Der 52-Jährige war im April 2016 eingestellt und am 16. November 2016 festgenommen worden. Deutlich weitergehenden Vorwürfen der Ermittler hat die Justiz inzwischen einen Riegel vorgeschoben und diese nicht zur Verhandlung zugelassen. So war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der Mann selbst islamistische Überzeugungen angenommen und seine Glaubensbrüder zu einem Anschlag auf die Geheimdienst-Zentrale in Köln ermuntert habe. (dpa)