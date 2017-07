Urlaub mit Schulkindern vor Ferienstart: hohes Bußgeld

09.07.2017 Düsseldorf. Der Start in den Urlaub vor offiziellem Beginn der Schulferien kann Eltern teuer zu stehen kommen. Wer sein Kind früher aus der Schule nimmt, um ein Urlaubsschnäppchen zu machen, muss mit bis zu 1000 Euro Bußgeld rechnen. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den fünf Regierungsbezirken ergab, ist die Zahl der Bußgeldbescheide wegen erschummelter Ferien in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr mussten die Schulbehörden deswegen fast 1200 Bußgeldbescheide erlassen. Im Jahr davor waren es rund 900. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) appellierte an alle Eltern, sich nicht eigenmächtig über die Regeln hinwegzusetzen und die Ferien nicht auf eigene Faust zu verlängern.