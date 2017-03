Untersuchungsausschuss Amri befragt BKA-Chef Münch

10.03.2017 Düsseldorf. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, und der ehemalige Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, sind am Montag die ersten Zeugen im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Terrorfall Amri. Das teilte die Pressestelle des Parlaments am Freitag mit.

In den zwei Monaten bis zur Landtagswahl will der Ausschuss klären, warum der als islamistische Gefährder eingestufte Tunesier Anis Amri sich in Deutschland frei bewegen und am 19. Dezember in Berlin einen Anschlag mit zwölf Toten verüben konnte. Amri war in NRW gemeldet und als Asylbewerber abgelehnt worden. Er nutzte mehr als ein Dutzend gefälschte Identitäten, war in der Drogenszene aktiv, wurde observiert und war sogar kurz in Abschiebehaft.