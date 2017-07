Unterschriftensammlung gegen Turbo-Abi wird fortgesetzt

04.07.2017 Düsseldorf. Die Initiative "G9-jetzt" hält trotz der von Schwarz-Gelb angekündigten Abkehr vom Turbo-Abitur in NRW an ihrem Volksbegehren fest. Die Unterschriftensammlung für das Abitur nach neun Jahren am Gymnasium werde mit aller Kraft fortgesetzt, kündigte Marcus Hohenstein für die Initiatoren am Dienstag an. Er begründete dies mit zwei Forderungen: "Deutlich mehr Kinder als nur die jetzigen Zweitklässler müssen in das G9 einbezogen werden. Der Zwang zum Ganztagsunterricht an Halbtagsschulen muss endlich aufhören." Beides sei derzeit keineswegs sichergestellt.

Die neue CDU/FDP-Landesregierung will ab dem Schuljahr 2019/20 an den Gymnasien das Abitur nach neun Jahren wieder als Regelfall einführen. In welchem Tempo das G9-Abitur umgesetzt wird, ist aber noch nicht geklärt.

Um Erfolg zu haben, müssen die Initiatoren des Volksbegehrens bis Ende Oktober die Unterschriften von knapp 1,1 Millionen wahlberechtigten Bürgern sammeln und geprüft vorlegen. Bei den in den Ämtern ausgelegten Listen sind rund 142 000 Unterschriften zusammengekommen. Anfang vergangenen Monats hatte die Initiative von bis dahin rund 500 000 gesammelten Unterschriften berichtet. (dpa)