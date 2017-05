Unregelmäßigkeiten bei NRW-Wahl: Jetzt mehr Stimmen für AfD

Foto: C. Seidel/Archiv

24.05.2017 Düsseldorf. Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl hat es in rund 50 von insgesamt mehr 15 000 Stimmbezirken Unregelmäßigkeiten zulasten der AfD gegeben. Das hat der Landeswahlausschuss am Mittwoch in öffentlicher Sitzung im Düsseldorfer Landtag festgestellt. Nach der Überprüfung der Ergebnisse muss die Zahl der Zweitstimmen der AfD um 2204 auf insgesamt 626 756 Stimmen nach oben korrigiert werden.

Auf die Zusammensetzung des neuen Landtags habe dies aber keine Auswirkungen, stellte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen fest. Der Anteil der Zweitstimmen bleibe für die rechtspopulistischen Landtagsneulinge bei 7,4 Prozent. Für einen 17. Sitz im Landtag fehlen der AfD weitere 9800 Stimmen. (dpa)