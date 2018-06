Uniklinik Essen wird auch nächste Woche bestreikt

28.06.2018 Essen. An der Uniklinik Essen sollen die Warnstreiks für eine bessere Personalausstattung in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die rund 450 Streikenden hätten beschlossen, ihren Ausstand in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch fortzusetzen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mit. In Essen hatten Klinikmitarbeiter seit Mittwoch gestreikt, an der Universität Düsseldorf seit Dienstag.

In Düsseldorf will Verdi am Freitagabend das Ergebnis einer Urabstimmung über einen unbefristeten Streik am dortigen Uniklinikum bekannt geben. Die Gewerkschaft will Haustarife über die Mindestbesetzung der Stationen an den beiden Unikliniken erzwingen. Die Klinikleitungen lehnen das ab. Sie dürften solche Tarifverträge gar nicht abschließen. Das sei Aufgabe der Tarifgemeinschaft der Länder. (dpa)