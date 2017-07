Uni Münster hat "Islam-Archiv Deutschland" übernommen

05.07.2017 Münster. Das "Islam-Archiv" mit rund 6000 Titeln über das muslimische Gemeindeleben in Deutschland ist jetzt auch offiziell an die Uni Münster gewechselt. Bislang war das Archiv in Soest beheimatet. Aufgebaut hatte es der 2016 verstorbene Muhammad Salim Abdullah. Laut Mitteilung der Uni Münster von Mittwoch hat jetzt seine Erbin Lejla Bednorz den Übernahmevertrag unterschrieben. Der Leiter des Zentrums für Islamische Theologie (ZIT) der Uni Münster, Prof. Mouhanad Khorchide, bezeichnete die Sammlung als "wertvolles Zeugnis des muslimischen Lebens in Deutschland".

Das Archiv umfasst rund 6000 Dokumente zum Islam in Deutschland und Europa. Dabei deckt das historisches Material die Jahre ab dem Ersten Weltkrieg durchgehend ab. Die Jahre von 1739 bis 1918 sind lückenhaft dokumentiert. Abdullah betrieb das Archiv mit Helfern ehrenamtlich. Er galt nicht nur in der islamischen Welt als Experte und setzte sich für den Dialog mit Vertretern des Juden- und Christentums ein. (dpa)