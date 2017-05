Umfrage zu NRW-Wahl: SPD und CDU fast gleichauf

04.05.2017 Düsseldorf. Kurz vor der Landtagswahl deutet eine Umfrage auf eine große Koalition in NRW hin. Große Überraschung: Die FDP kommt auf ihren bisher besten Wert. Die Grünen können etwas aufatmen. Sechs Parteien könnten es damit in den Düsseldorfer Landtag schaffen.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen einer Umfrage zufolge SPD und CDU fast gleichauf, die FDP springt auf einen Rekordwert. Die SPD kommt nach der repräsentativen Befragung von infratest dimap im ARD-Auftrag aktuell auf 32 Prozent und verliert damit 2 Punkte im Vergleich zum letzten "NRW-Trend" vom 23. April. Die CDU verbucht ein Minus von 3 Punkten und landet bei 31 Prozent. Die FDP legt deutlich um 3 Punkte zu und erreicht mit nun 13 Prozent ihren bisherigen Spitzenwert. Die Grünen verbessern sich leicht um einen Punkt auf jetzt 7 Prozent.

Nach den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen wäre erstmals die AfD mit - unverändert - 8 Prozent vertreten. Die Linke müsste mit einem ebenfalls unveränderten Wert von 5 Prozent um den Einzug in den Düsseldorfer Landtag zittern. Die Piraten wären raus - sie tauchen in der Umfrage nur noch unter "Sonstige" auf. Das einzige derzeit realistische Bündnis wäre damit eine große Koalition aus CDU und SPD im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die aktuelle rot-grüne Regierung hätte auch weiterhin deutlich keine Mehrheit mehr.

Für die Erhebung waren 1000 Wahlberechtigte in NRW telefonisch befragt worden - am 2. und 3. Mai, also am Tag und Folgetag des TV-Duells von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet. Wenn der Ministerpräsident direkt gewählt werden könnte, käme Kraft mit einem Minus von 4 Punkten auf derzeit 49 Prozent - ihr schlechtester Wert laut infratest dimap in dieser Legislaturperiode. Laschet könnte mit 28 Prozent (-3) rechnen.

Mit der Arbeit der rot-grünen Regierung sind der Umfrage zufolge derzeit 47 Prozent zufrieden, 35 Prozent sind weniger zufrieden und 13 Prozent sind gar nicht zufrieden. Bei der Frage, welche Partei die künftige Landesregierung führen solle, sprachen sich 43 Prozent für die SPD aus und 37 Prozent für die CDU. (dpa)