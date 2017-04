Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen bei NRW-Landtagswahl

23.04.2017 Düsseldorf. Drei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich nach einer Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU ab. Beide Parteien kommen in einer am Sonntag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" auf 34 Prozent. Die CDU legte dabei gegenüber der letzten Umfrage um 4 Prozentpunkte zu, während die SPD 3 Prozentpunkte einbüßte.

Die FDP könnte demnach mit 10 Prozent (letzte Umfrage: 9 Prozent) rechnen. Die Grünen kämen unverändert auf 6, die Linke auf 5 Prozent. Die AfD büßte 1 Prozent ein und landet bei 8 Prozent.

Damit ist die rot-grüne Regierungskoalition weiter deutlich von einer Mehrheit im Landtag entfernt. Neben einer großen Koalition wäre demnach ein Dreierbündnis aus CDU, FDP und Grünen möglich. Dieses sogenannte Jamaika-Bündnis haben aber die Grünen weitgehend ausgeschlossen. Rot-Rot-Grün hätte aktuell keine Mehrheit. Andere Umfragen hatten die SPD zuletzt deutlich vor der CDU gesehen. (dpa)