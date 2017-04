Umfrage: CDU rückt vor Landtagswahl in NRW an SPD heran

28.04.2017 Köln. Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen schmilzt einer neuen Umfrage zufolge der Vorsprung der SPD. In der Forsa-Umfrage für die Kölner Zeitungen "Stadt-Anzeiger" und "Express" (Samstag) kommt die SPD auf 35 Prozent, die CDU erreicht 29 Prozent. In der letzten Befragung im März lagen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit 40 Prozent noch 14 Prozentpunkte vor der Union von Herausforderer Armin Laschet (26 Prozent).

Wie auch in den Umfragen anderer Institute hat die rot-grüne Landesregierung keine Mehrheit bei den Wählern. Die FDP legt mit 12 Prozent um einen Punkt zu, wie auch die Linke, die in der Forsa-Umfrage bei 6 Prozent landet. Die Grünen und die AfD bleiben unverändert bei 6 bzw. 7 Prozent. Damit könnten bei der Wahl am 14. Mai sechs Parteien den Einzug in den Landtag schaffen.

In den Umfragen der verschiedenen Institute kommt die SPD damit auf 34 bis 37 Prozent, die CDU auf 27 bis 34 Prozent. Die FDP landet bei 7 bis 12 Prozent. Die Grünen kommen durchgängig auf 6 Prozent, die AfD auf 7 bis 11 Prozent und die Linke auf 5 bis 8 Prozent. (dpa)