Ukrainischer Botschafter nennt AfD-Krimreise "Rechtsbruch"

06.02.2018 Düsseldorf. Der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk hat die Krim-Reise mehrerer AfD-Landtagsabgeordneter als "Rechtsbruch" verurteilt. Gegen die acht Abgeordneten, darunter vier aus Nordrhein-Westfalen, sei in der Ukraine ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte Melnyk am Dienstag nach Gesprächen in der AfD-Fraktion in Düsseldorf.

Die Abgeordneten waren am Samstag über Moskau auf die von Russland annektierte ukrainischen Halbinsel Krim eingereist. Sie hatten ihre Reise als private Informationsreise deklariert. Melnyk warf den Parlamentariern eine illegale Einreise und die Schädigung der nationalen Interessen der Ukraine vor.

Gleichwohl waren Melnyk und die AfD-Fraktion in Düsseldorf um Entspannung bemüht. Melnyk lud die AfD-Landtagsabgeordneten ein, die Ukraine zu besuchen. Der stellvertretende AfD-Fraktionschef Sven Tritschler sagte, er könne die Kritik Kiews an der Einreise über Moskau zwar verstehen. Von der Reise der vier NRW-Parlamentarier distanzieren werde sich die Fraktion aber nicht. Die AfD werde sich mit anderen Abgeordneten aber auch ein Bild der Lage in der Ukraine machen. (dpa)