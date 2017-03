Trauerfeier für Horst Ehmke

18.03.2017 Bonn. Angehörige, Freunde und politische Wegbegleiter haben am Samstag in Bonn Abschied von dem verstorbenen SPD-Politiker Horst Ehmke genommen. Zu einer Trauerfeier für den ehemaligen Bundesminister und Kanzleramtschef kamen neben anderen der designierte Parteichef der Sozialdemokraten, Martin Schulz, und Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Anschließend war die Beisetzung geplant.

Horst Ehmke war am vergangenen Sonntag im Alter von 90 Jahren in einem Bonner Krankenhaus gestorben. Der in Danzig geborene Jura-Professor war seit 1947 SPD-Mitglied. 1969 wurde er noch in der Großen Koalition Bundesjustizminister und wechselte wenige Monate später als Leiter des Kanzleramts in die Bonner Regierungszentrale. In dieser Funktion (1969-72) galt er als wichtige Stütze für Kanzler Willy Brandt. (dpa)