Timothy Garton Ash: Schulz wäre "für Europa besser"

02.04.2017 Oxford/Aachen. Der SPD-Politiker Martin Schulz könnte nach Meinung des diesjährigen Karlspreisträgers Timothy Garton Ash für die EU der bessere Bundeskanzler sein. "Ich kann mir sehr gut einen Bundeskanzler Martin Schulz vorstellen", sagte der britische Historiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "In gewisser Hinsicht wäre ein Kanzler Schulz für Europa sogar besser. Denn die SPD hat seit langem mehr Flexibilität in Sachen Euro gezeigt, und gerade Martin Schulz mit seiner gesamteuropäischen Erfahrung versteht, was da nötig ist." Dem stehe Angela Merkel (CDU) mit ihrer Erfahrung und internationalem Ansehen gegenüber.