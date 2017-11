Terrorverdacht: nach Festnahmen werden Haftbefehle geprüft

22.11.2017 Frankfurt/Essen. Einen Tag nach der Festnahme von sechs Syrern wegen Terrorverdachts prüfen die Ermittler noch, ob das sichergestellte Material Gründe für einen Haftbefehl bietet. Sowohl wegen der Datenmenge auf den sichergestellten Tablets, Laptops und Mobiltelefonen als auch der notwendigen Übersetzungen aus dem Arabischen sei das Material "schwierig auszuwerten", sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren "zeigen sich kooperativ und haben Angaben zum Sachverhalt gemacht", sagte er.

Bei einer Razzia in mehreren deutschen Städten waren die in Kassel, Essen, Leipzig und Hannover wohnenden Männer vorläufig festgenommen worden. Sie sollen als Mitglieder der Terrormiliz IS einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel in Deutschland geplant haben. Allerdings wurden bei den Durchsuchungen mehrerer Wohnungen weder Waffen noch Sprengstoff gefunden. Die Ermittler hätten die Männer in einem "frühen Stadium" der ihnen vorgeworfenen Anschlagsvorbereitung festgenommen, hieß es. Eine Entscheidung über einen Haftbefehl muss bis Ablauf des Mittwoch getroffen werden.

Zu möglichen Anschlagszielen haben sich die Ermittler bisher nicht offiziell geäußert. In Medienberichten wurden der Essener Weihnachtsmarkt oder ein Einkaufszentrum in Essen als Ziele von Ausspähversuchen genannt. (dpa)